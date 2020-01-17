ЗСД дорожает. Напоминаем, как сэкономить или вообще не считать деньги

С субботы, 18 января, ездить по ЗСД станет дороже. Сэкономить можно будет, как и прежде, с помощью транспондера. Есть и хорошая новость: на одном из коротких участков вводится бесплатный маршрут.

Новые тарифы вступят в силу в полночь. Теперь за проезд по одной зоне (всего их на ЗСД пять) водители легковых автомобилей (то есть транспортных средств I категории – с двумя осями и высотой менее 1,3 метра над передней осью), как уже сообщалось, будут платить 150 рублей вместо 100 – при оплате наличными или картой. Проезд для более крупных машин будет стоить 250 рублей (для ТС III категории) и 300 рублей (для ТС IV категории).

Для владельцев транспондеров (то есть по маршрутам Flow+) тарифы тоже повышаются, но не так сильно – по большинству маршрутов на 16%. Например, проезд для легковушки по участку КАД (Юг) – КАД (Север) будет стоить 222,8 рубля против прежних 173 рублей, а от Юга до «Скандинавии» – 250,8 рубля против 216,2 рубля. Самые загруженные маршруты дорожают таким образом:





Богатырский проспект – набережная Макарова – 99,3 рубля против 62,3 рубля;

набережная Макарова – КАД (Юг) – 150,5 рубля против 129,7 рубля.

Больше всего дорожают маршруты, которые начинаются и заканчиваются на перегруженной развязке с Богатырским проспектом. Они будут стоить столько же, сколько поездка до развязки ЗСД с КАД-Север. Таким образом развязка на Богатырском разгрузится. Перераспределение транспортного потока между двумя развязками и улучшение транспортной ситуации крайне необходимо до ввода развязки с Шуваловским проспектом, отмечают в компании «Магистраль северной столицы».

Зато вводится бесплатный проезд по маршруту «Богатырский проспект – Приморский проспект» для пользователей транспондеров, которые следуют по ЗСД по направлению Юг-Север до развязки с Богатырским проспектом и выполняют в течение не более 15 минут заезд на этой же развязке в южном направлении для съезда на Приморское шоссе. Это решение компания приняла после вопроса одного из читателей «Фонтанки», заметившего несимметричность оплаты на этом участке.

На ЗСД продолжают действовать тарифные опции, и их цена не меняется. Правда, в большинстве случаев всё-таки придётся платить немного больше. Например, опция «Легковой 100», которая стоит 100 рублей, даёт скидку 10% на 30 дней – но теперь эта скидка будет от новых тарифов. А вот опция «Легковой 5000» за 5000 рублей, как и раньше, позволяет месяц ездить по ЗСД бесплатно.

Базовые тарифы «Транспондер» на проезд по ЗСД с 18 января 2020 года