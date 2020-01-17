До начала записи в первый класс остались одни выходные. Петербургские МФЦ и портал госуслуг на «низком старте»

Старт основного этапа записи в первые классы назначен на 9 утра 20 января. Заявления примут у граждан, проживающих на закрепленной территории.

Как сообщает пресс-служба комитета по образованию 17 января, зачисление в первые классы школ на 2020-2021 учебный год будет как всегда после рассмотрения заявлений, которые подаются лично родителями (законными представителями) детей через МФЦ или Портал госуслуг Санкт-Петербурга (gu.spb.ru).

Подать заявки можно сразу в несколько образовательных организаций (от 1 до 3), расположенных на территории, где вы живете.



«Благодаря существенному ускорению темпов ввода новых социальных объектов в 2019 и 2020 году мы сможем обеспечить местами в школах всех будущих первоклассников. Количество первоклассников в Санкт-Петербурге продолжает увеличиваться, но открытие сразу 11 новых школ в прошлом году и семи новых образовательных учреждений 1 сентября текущего года позволит полностью удовлетворить потребность в качественном и доступном образовании, в том числе и в самых востребованных районах города», – подчеркнула председатель комитета по образованию Жанна Воробьева.











Оперативная информация о ходе приема в первые классы будет публиковаться в официальном канале комитета по образованию в Telegram https://t.me/kobrspb, а также в группе «ВКонтакте» https://vk.com/spbkomobr.



