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17.01.2020 12:07
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На сорок градусов холоднее, чем сейчас. Синоптики вспоминают про абсолютный минимум в Петербурге

17 января стало самым холодным днем в Ленинграде: температура воздуха в ночные часы опустилась до – 35,6 °С. Но было это 80 лет назад.

Ностальгию испытал Северо-Западный гидрометцентр, опубликовавший довоенную статистику. В январе 2019 года поверить в такие показатели трудно. 

«Абсолютный минимум температуры воздуха за весь ряд наблюдений 16-17 января 1940 г. был зафиксирован практически на всех станциях Северо-Западного региона: в Лодейном Поле минус 51,9 (16.01), в Шугозеро минус 54,8 (16.01), в Боровичах минус 53,6 (16.01), в Кингисеппе минус 43,2 (17.01) и в Ефимовской минус 51,3 (17.01)», – добавили синоптики.

При этом сегодня Петербург близок к другому рекорду: он для 17 января составляет +4,9°, установлен в 1925 году, напоминает ведущий синоптик центра «Фобос» Михаил Леус. Сейчас в Северной столице 4,2 градуса тепла. Это  существенно теплее, чем должно быть в эти дни января. 


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