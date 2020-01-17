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Финляндия
17.01.2020 12:02
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Выходные в Финляндии 18-19 января: Чудеса полярной ночи, финский паспорт и «Мэри Поппинс с камерой»

В эти выходные в Финляндии можно подготовиться к отпуску, свадьбе или присмотреть недвижимость. В столице открываются две фотовыставки, а на горнолыжном курорте Рука стартует фестиваль света.

Выходные в Финляндии 18-19 января: Чудеса полярной ночи, финский паспорт и «Мэри Поппинс с камерой»

Asko Kuittinen, Visit Finland

В субботу в Финляндии ожидается от 0 до +3 градусов Цельсия, без осадков. Морозы можно застать на севере страны: там до -13. В воскресенье в центральной части Суоми потеплеет от 0 до +2, пройдут дожди.

Главным событием уик-энда в Хельсинки станет туристическая выставка Matka. В ней примут участие более 1000 туроператоров, представителей курортов и отелей из 80 стран. В рамках Matka пройдет выставка о недвижимости за рубежом, на которой соберутся участники из Испании, Турции, Эстонии и других стран. В эти же дни в Выставочном центре проходит ярмарка Caravan об автомобильном туризме и автодомах. В субботу и воскресенье посетителей ждут с 10 до 18 часов, единый билет на оба мероприятия обойдется в 19 евро.

В Музее фотографии 17 января открываются сразу две выставки. На одной из них представят коллекцию работ американской «Мэри Поппинс с камерой» – фотохудожницы Вивьен Майер, которая запечатлела жизнь улиц Чикаго. Экспозиция «Документируя тело» (Documenting the Body) рассказывает историю финского паспорта и методов идентификации личности на протяжении последних веков. Подробнее о других выставках Хельсинки – 2020.


В эти выходные музей Атенеум продлит время работы до 20 часов. Даже вечером посетителей ждет постоянная экспозиция «История финского искусства» и временная выставка работ Хелены Шерфбек «Через путешествия я нашла себя». Представленные пейзажи, натюрморты и портреты были созданы финской художницей в конце 19 века во время путешествий во Францию, Италию и Англию.

В Художественном музее Хельсинки 19 января с 12 до 15 часов можно послушать классическую и современную музыку. Например, на выставке «Я рисую как бог» финской художницы Эллен Теслефф будет звучать музыка Франции. Кстати, именно в Художественном музее находятся фрески Туве Янссон «Праздник в городе» и «Праздник в деревне».

А в пятницу в 20 часов можно успеть на бесплатный концерт в церкви Каллио, образцу северного модерна, построенной по проекту архитектора Ларса Сонка. В этот вечер состоится сольное выступление финской исполнительницы Stinako.

В культурном центре «Корьямо» 18 января устроят концерт фламенко Brindamos. Испанское искусство будет представлено во всех трех составляющих: танце, пении и гитарной музыке.

На «Кабельном заводе» 18 и 19 января ждут будущих молодоженов. На ярмарке Love me do пройдут показы свадебных платьев, воркшопы по созданию свадебных аксессуаров, конкурс свадебных букетов, а также консультации специалистов по организации свадеб. Входной билет стоит 10 евро, на пару – 18 евро. 

На горнолыжном курорте Рука уже в четвёртый раз пройдет Фестиваль полярного света, который продлится до 1 февраля. Торжественное открытие состоится 17 января в 18:00. Некоторыми световыми инсталляциями можно будет любоваться прямо во время катания. Кстати, по информации портала ski.fi, в Финляндии открыт 41 из 60 горнолыжных курортов.

К финскому искусству можно приобщиться и в Санкт-Петербурге. До 19 января в музее Академии художеств проходит выставка «Альберт Эдельфельт и Романовы. Финский художник при русском императорском дворе». На экспозиции можно увидеть редкие работы «финского Репина» по заказам русского императорского двора.

Виктория Трифонова, «Фонтанка.ру»

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