Женщина поскользнулась по пути на электричку в Колпино и ударилась головой. Уголовную статью нашли для начальника участка

Петербурженка ушибла голову на железнодорожной станции в Колпино. Женщина поскользнулась на неубранной наледи и упала на ступеньках подземного перехода. Отвечать будет начальник участка из клининговой компании.

По информации Северо-Западного следственного управления на транспорте, в отношении сотрудника коммерческой организации, отвечающего за чистоту и безопасность железнодорожной станции, возбуждено уголовное дело. Деяние квалифицировано по статье 239 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей). По материалам проверки, женщина собиралась сесть на электричку, но поскользнулась на ступенях подземного перехода. Упала неудачно, ударившись головой, и получила ушибленную рану затылочной области головы.

Как рассказали «Фонтанке» в управлении на транспорте МВД России по СЗФО, произошло это 3 января.



