На проспекте Непокоренных завершился ремонт трубы. Но полноценный проезд откроют к концу выходных

Канал Непокоренных снова превратился в дорогу, но еще не в полноценный проспект. Водоканал закончил сварочные работы на лопнувшей у дома 49 трубе.

Как сообщает пресс-служба ГУПа, 17 января на участке завершается послойное уплотнение песка, после чего утрамбованную поверхность засыплют щебнем. Всего на проспекте после дефекта проложили 17 метров нового водовода.

«Работники предприятия завершили сварочные работы на сети диаметром 900 мм и засыпали котлован. Засыпанный щебень утрамбуют катком, после чего приступят к укладке асфальта. Когда дорожное покрытие будет готово, предприятие снимет временное ограничение движения», – сообщает Водоканал.





Завершить все работы на проспекте Непокоренных ГУП планирует к вечеру воскресенья, 19 января.

Труба в Калининском районе лопнула вечером 12 января, проезжая часть на время превратилась в канал, что попало на видео. Несколько часов из-за устранения последствий жители района, а также трех соседних испытывали трудности с подачей воды. 14 января магистральный водовод снова дал сбой.



