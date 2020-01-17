Извержение одного из самых маленьких вулканов мира эвакуировало уже 14 филиппинских городов

Власти Филиппин закрыли доступ в 14 населенных пунктов провинции Батангас, где проснулся вулкан Тааль.

«Жителям в пределах зоны радиусом 14 километров не разрешается возвращаться в свои дома. Из-за угрозы крупного извержения тысячи жителей были эвакуированы и временно находятся в центрах эвакуации», – цитирует 17 января заявление главы экстренных служб страны Лито Кастро ABS CNB.

По его словам, сначала власти закрыли для посещения 4 города, однако затем их число было расширено до 14. Институт вулканологии и сейсмологии поднял уровень опасности до 4 из 5, после чего началась эвакуация десятков тысяч человек.

Активность одного из самых маленьких вулканов на Земле была замечена в воскресенье, 12 января. Тогда Тааль выпустил столб пепла высотой в километр.



