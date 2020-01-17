ДТП в чёрно-белых тонах: легковушка на Коллонтай попала в трубу

О впечатляющем ДТП на пересечении улицы Коллонтай с Искровским проспектом и улицей Бадаева рассказывают очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте» 17 января.

По их словам, женщина на чёрном автомобиле (то ли «Форде Фокусе», то ли «Хёндэ Солярисе») влетела «в прямом смысле» в чёрную трубу. На газон она отправилась, не поделив дорогу с белой «КИА».

«Пешеходам повезло, успели разбежаться, строителям тоже, ибо они не вышли на работу. Саму девушку сильно шатало, но скорую не вызвали», – пишет очевидец. В комментариях отмечают, что машины на эту стройплощадку вылетают не первый раз, а рабочих там и правда давно не видно.

«Яндекс.Карты» демонстрируют небольшой затор на Коллонтай.



