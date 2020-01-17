Минобороны РФ сняло гриф секретности с документов о помощи СССР Варшавскому восстанию и создало для них отдельный сайт

Ведомство выложило подборку материалов из фондов Центрального архива министерства о Варшавском восстании в сентябре 1944 года. В документах представлены данные о деятельности подпольной польской организации Армии Крайовой, концлагерях на территории Польши, боях за Варшаву и другие.

О том, что советские войска оказывали помощь участникам Варшавского восстания, «Интерфаксу» со ссылкой на архивные документы сообщили в департаменте информации Минобороны РФ 17 января. Фотокопии выложены сайте warsaw75.mil.ru, который был создан к 75-летию освобождения Варшавы от немецких войск.



«Архивные документы того периода свидетельствуют, что несмотря на ограниченные ресурсы, измотанность тяжелыми боями, командование Красной Армии предпринимало все возможные попытки поддержать Варшавское восстание поставками вооружения, продовольствия, горючего, разведданными и артиллерийскими ударами», – говорится в сообщении департамента информации Минобороны РФ.







В сообщении Минобороны РФ отмечается, что, согласно рассекреченным архивам, подразделения Армии Крайовой, которая организовала восстание, «уничтожили оставшихся в городе украинцев и евреев, а спасавшихся из немецкого плена советских офицеров насильно удерживали как заложников».





Публикация, как отмечают в ведомстве, продолжение деятельности Минобороны России, «направленной на охрану и защиту исторической правды, противодействие фальсификациям истории, попыткам пересмотра итогов Великой Отечественной и Второй мировой войн».

Варшава была освобождена 17 января 1945 года советскими войсками. В России 75-ю годовщину освобождения Варшавы от немецко-фашистской оккупации отметят 17 января артиллерийским салютом в Москве. В польской столице заявили, что не будут проводить памятных мероприятий, так как не делали этого много лет.