«Это пакет или кот?» Петербуржцы спасли сову в Пушкине

Петербуржцы спасли сову в Пушкинском районе. У птицы было сломано крыло, и сначала семейная чета приняла её за пакет или кота.

О необычной находке на улице Алексея Толстого сообщила ночью 17 января Мария Романова в группе «Кошкиспас».

«Сегодня гуляли с мужем и детьми и увидели издалека что-то непонятное. Муж говорит: «Смотри, это пакет или кот?» Подошли ближе – сова, со сломанным крылом. В конечном итоге положили её в коробку и ждали спасателей. Очень надеемся, что с ней все будет хорошо!» – написала Мария.

Сову передали в центр реабилитации диких животных «Сирин», где специалисты вынесли свой вердикт – ночная хищница жить будет, но теперь только среди людей.



