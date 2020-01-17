Турпоток россиян в Финляндию за год вырос на 9%. Пограничники Суоми поймали десяток нелегалов

Пассажиропоток на российско-финляндской границе в 2019 году вырос на 5,5%, до 9,5 млн человек, при этом россияне стали ездить в Суоми на 9% чаще. Об этом сообщает Пограничная охрана Финляндии.

Доля российских путешественников в трафике на восточной границе Суоми увеличилась с 71% до 73%, тогда как доля финских граждан с 24% снизилась до 22%. Если в 2018 году наши соотечественники прошли погранконтроль 6,4 млн раз, то в 2019-м – 6,9 млн.

Наибольший рост трафика зафиксирован на железнодорожном пункте пропуска "Вайниккала", через который ездят поезда "Аллегро" (Петербург – Хельсинки) и "Лев Толстой" (Москва – Хельсинки). Заметно увеличился пассажиропоток в направлении приграничной Лаппеенранты, куда петербуржцы в основном ездят на шопинг – число пересечений на МАПП "Нуйямаа" ("Брусничное") выросло на 11%. На МАПП "Ваалимаа" ("Торфяновка") и "Иматра" ("Светогорск") показатель прибавил к предыдущему году 2% и 4% соответственно. На спад турпоток пошёл только в Мурманской области и Карелии на МАПП "Салла" и "Ниирала" ("Вяртсиля") – на 5% и 2% меньше, чем в 2018-м.

За минувший год из России в Финляндию 10 человек пробрались нелегально, это на 23% меньше, чем годом ранее. Семь из них использовали поддельные документы, двое сумели пройти за кордон лесом, ещё одному удалось просочиться по чужому удостоверению личности.

В 2019 году финские пограничники отказали во въезде в общей сложности 1520 лицам. Основной причиной было отсутствие необходимых документов.



