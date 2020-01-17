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Финляндия
17.01.2020 11:20
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«Не волнуйся, всё в порядке». Судившемуся с российской таможней из-за конфискованной яхты финну закрыли въезд в Россию

Ярмо Ахонен, который с 2017 года пытается вернуть задержанную в РФ яхту Charlotte, стал невъездным в Россию. 

«В моем деле никаких изменений, кроме того, что у меня теперь отказ во въезде [в Россию]», – рассказал 17 января «Фонтанке» Ярмо Ахонен.

По его словам, о запрете посещать РФ он узнал во время прохождения паспортного контроля после новогодних праздников. Ахонен настаивает, что причину отказа ему не объяснили. Он также не знает, как долго продлится запрет. При этом он указывает, что пересекал границу двух государств «тысячу раз» за последние 25 лет. 

Яхта, которую финн пытается вернуть, остается на российской территории. По словам Ахонена, на все вопросы о судьбе судна он получает ответ по-русски «Не волнуйся, всё в порядке».


Справка:

Дело владельца фирмы Japi Matkat началось в 2017 году, когда в России он лишился своего судна. Начальник Выборгской таможни генерал-майор Александр Ястребов рассказал «Фонтанке», что причиной задержки яхты, выпущенной еще в 1922 году, стало «осуществление экскурсионной деятельности и перевозка пассажиров по внутреннему маршруту акватории Выборгского залива: поселок Советский – остров Игривый – остров Крепыш – город Высоцк». Это стало основанием для возбуждения дела об административном правонарушении по части 2 статьи 16.24 КоАП РФ («Незаконные операции с временно ввезенными транспортными средствами»).

Ахонен настаивает, что он неоднократно ходил на судне в Россию и никаких проблем у него не возникало. Его злополучная поездка в июне 2017-го якобы никак не была связана с туризмом.

В 2019 году он попытался привлечь внимание к своему делу, обратившись к президенту РФ Владимиру Путину, когда тот приезжал с визитом в Хельсинки.  

Затем Ахонена признали виновным в неуплате таможенных сборов. Долг финна по таможенным платежам составлял 2,6 миллиона рублей. Яхту арестовали и оценили в 7 миллионов рублей. На торгах ее реализовать не удалось, после чего на имущество могла претендовать российская таможня, но с выплатой Ахонену разницы в размере 2,8 миллиона. Финну разницу никто платить не стал, и по закону яхту вернули, что подтверждается выданным 20 ноября документом о возвращении нереализованного имущества должнику. Однако из России Charlotte так и не выпустили

Подробнее: Невеселые приключения финна в России 

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