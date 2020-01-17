«Не волнуйся, всё в порядке». Судившемуся с российской таможней из-за конфискованной яхты финну закрыли въезд в Россию

Ярмо Ахонен, который с 2017 года пытается вернуть задержанную в РФ яхту Charlotte, стал невъездным в Россию.

«В моем деле никаких изменений, кроме того, что у меня теперь отказ во въезде [в Россию]», – рассказал 17 января «Фонтанке» Ярмо Ахонен.

По его словам, о запрете посещать РФ он узнал во время прохождения паспортного контроля после новогодних праздников. Ахонен настаивает, что причину отказа ему не объяснили. Он также не знает, как долго продлится запрет. При этом он указывает, что пересекал границу двух государств «тысячу раз» за последние 25 лет.

Яхта, которую финн пытается вернуть, остается на российской территории. По словам Ахонена, на все вопросы о судьбе судна он получает ответ по-русски «Не волнуйся, всё в порядке».



