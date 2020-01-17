Банк «Санкт-Петербург» выпустил 100 тысяч Единых карт петербуржца

ПАО «Банк «Санкт-Петербург»

На начало 2020 года Банк «Санкт-Петербург» выпустил 100 тысяч Единых карт петербуржца. А 100-тысячный клиент, заказавший ЕКП еще в прошлом году, получил от банка 16 января неожиданное поздравление и подарок.

Этим клиентом стала Яна Стахова, которая обслуживается в банке с 2004 года. «Единая карта петербуржца – очень выгодный для горожан банковский продукт, – говорит Яна. – Скидки, бонусы, условия лучшие на рынке. Буду пользоваться с удовольствием».

«В 2018 году Банк «Санкт-Петербург» первым получил одобрение заявки на участие в проекте «Единая карта петербуржца», – отметил первый заместитель председателя Правления Банка «Санкт-Петербург» Павел Филимоненок. – За короткий срок ЕКП стала востребованным в Санкт-Петербурге универсальным финансовым инструментом, который горожане активно используют в своей повседневной жизни».

Единая карта петербуржца – это уникальное предложение на рынке банковских услуг Петербурга. Она объединяет в себе банковскую карту на базе платежной системы «Мир», проездной билет, полис обязательного медицинского страхования и скидочную карту. Карта выпускается и обслуживается банком бесплатно, при этом она выгодна и удобна для клиента: например, стоимость проезда в петербургском метро по ЕКП на 19 рублей ниже стандартного тарифа.

На карту можно нанести фотографию владельца, его дату рождения, номер полиса ОМС и СНИЛС, а также записать усиленную квалифицированную цифровую подпись. За каждую покупку по карте начисляется до 5% бонусов, которыми можно возместить покупки у партнеров программы лояльности «ЯРКО» – от АЗС до музеев. Кроме того, держатель карты участвует в программе лояльности от Национальной платежной системы с начислением кэшбека за покупки.

Подробнее о Единой карте петербуржца на сайте Банка: https://www.bspb.ru/retail/cards/ekp/?bspb_param=analytics-btn-ekp.