Гончарук-гейт набирает силу. Украинский премьер подал в отставку, Зеленский пока думает

Политический скандал, связанный с первыми лицами государства, продолжает набирать силу на Украине. Главный персонаж неприятной истории, окрещенной местными журналистами «Гончарук-гейтом», а именно премьер-министр Украины, попросил у президента страны отстранить его от занимаемой должности.

«Я пришел на должность – выполнять программу президента. Он для меня образцом открытости и порядочности. Однако, чтобы забрать любые сомнения нашего уважения и доверия к президенту, я написал заявление об отставке и передал ее президенту с правом внесения в парламент», – написал 17 января Алексей Гончарук на своей странице в Facebook.

В своем обращении он заявил, что кабинету министров удалось достичь многого, однако «через несколько месяцев довольно сложно уничтожить криминальные схемы, которые выстраивались десятилетиями». Он также прокомментировал оказавшиеся в Сети резонансные записи совещания у премьера. «Их содержание искусственно создает представление, будто я и моя команда – не уважаем президента, который является нашим политическим лидером. Многим группам влияния, которые стремятся получить доступ к финансовым потокам, выгодно, чтобы так выглядело. Но это неправда», – подчеркнул Гончарук.

В офисе Владимира Зеленского подтвердили эту информацию, пообещав рассмотреть прошение премьера. «Президент Украины получил представленное премьер-министром Алексеем Гончаруком прошение об отставке. Глава государства рассмотрит указанное заявление», – отмечает пресс-служба Зеленского.

Поводом скандала стала публикация аудиозаписей, в которых якобы Гончарук и чиновники финансово-экономического блока Украины обсуждают некомпетентность Владимира Зеленского в управленческих вопросах, приход "соросят" к власти и подобные темы.



