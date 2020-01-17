Иностранец на Audi с номерами другой страны сдвинул стоящий автобус. ДТП на Просвещения – вид сверху

Максимальное за день число ДТП с начала года было зафиксировано Госавтоинспекцией в Петербурге в дождливый четверг, 16 января, – 455. До этого максимум был 15 января – 372. Об этом 17 января УГИБДД по городу и области сообщает на своей странице «ВКонтакте».

Единственный погибший 16 января – это пешеход с Выборгского шоссе, сбитый маршруткой. Мужчина, по словам водителя, лежал на дороге. Но это далеко не единственный пешеход, попавший в ДТП за день: «Фонтанка» писала как минимум о пяти таких инцидентах.

Два человека пострадали вечером на проспекте Просвещения, у пересечения с улицей Руднева. Там, напомним, по предварительным данным УГИБДД, 21-летний водитель Audi А6 столкнулся с Mitsubishi, потом наехал на Hyundai и «ГАЗель». Предполагаемого виновника увезли в больницу в состоянии средней степени тяжести, а его пассажира – мужчину лет 50 – в крайне тяжёлом.





О ДТП писал и «Дорожный инспектор» со ссылкой на ОГИБДД по Выборгскому району города. По данным паблика, 21-летний мужчина – гражданин Молдавии. При этом на фотографиях видно, что на «Ауди» эстонские номера.

«Хёндэ» – это припаркованный автобус. Его водитель в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте» рассказывал, что от удара 10-тонный автобус, стоявший на ручном тормозе, сдвинуло на два метра. На фотографиях его повреждений не видно, однако они серьёзные: «пробит картер, завязана в узел трубка охлаждающей жидкости, треснул шкиф». В «Ауди» сидевшего сзади пассажира зажало между сиденьем и стойкой, пришлось резать стойку, отмечают очевидцы. Также они добавляют, что «Ауди» откровенно успевал на жёлтый. Точные обстоятельства ДТП, впрочем, установят в полиции.



