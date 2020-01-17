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Строительство
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17.01.2020 10:59
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Стройка «Дом у Каретного» идет полным ходом

Стройка «Дом у Каретного» идет полным ходом

ЗАО "Инвестторг"

В жилом комплексе «Дом у Каретного» от СК «Инвестторг» продолжаются строительные работы. В секциях 1-5 монолитные работы выполнены на 100%.

Также на 100% осуществлены работы по устройству внутренних перегородок и наружных стен 2-10 этажей. Каменная кладка и отделка стен и потолков подвала, технических помещений – на 100%. Ведется монтаж оборудования УТП (50%).

Кровельные работы на 80% выполнены в секциях 1-4, в пятой на 70%. Сделана каменная кладка вентиляционных шахт и инженерных систем (100%). Продолжаются активно фасадные работы, они выполнены на 50%. Монтаж светопрозрачных ПВХ систем осуществлен на 70%, а электромонтажные работы на 15% .

Напомним, c 17.01.2020 года по 31.01.2020 года на ЖК «Дом у Каретного» скидка при 100% оплате: сохраняется скидка 1% и при повторной покупке – 2%.

По приобретению квартиры на специальных условиях можно всю информацию уточнить у менеджеров отдела продаж: http://ukaretnogo.ru/

Жилой комплекс «Дом у Каретного» – это десятиэтажный высокотехнологичный проект, строительство которого ГК «Инвестторг» реализует на Днепропетровской улице, во Фрунзенском районе Петербурга.  Всего проектом предусмотрена 301 квартира, закрытая территория двора, а первый этаж здания выделен под помещения коммерческого назначения. Для удобства новоселов имеется подземный отапливаемый паркинг, рассчитанный на 95 машиномест. Сдача «Дома у Каретного» запланирована на 2 кв. 2020 года. 

ЖК «Дом у Каретного» – застройщик ООО «Специализированный застройщик «Эй Би Групп», проектная декларация на сайте www.ukaretnogo.ru

Справка о компании:

АО «Инвестторг» – это сплоченная команда профессионалов, надежный застройщик и грамотный девелопер. Компания идет в «ногу со временем» и отвечаем всем требованиям своих клиентов. К 2019 году сданы более 250 000 кв. м. В домах девелопера живут порядка 2500 семей. Большой опыт работы нашей компании на строительном рынке, выступающей в роли Заказчика, Застройщика и Инвестора, позволяют клиентам АО «Инвестторг» с уверенностью смотреть в будущее.

 

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