Роскосмос сообщил о работоспособности спутника, в который попал микрометеор. Его продолжают чинить

Роскосмос сообщил о работоспособности спутника, в который попал микрометеор, специалисты госкорпорации продолжают работать над полноценным восстановлением работы "Метеора-М", сообщил 17 января в Twitter руководитель пресс-службы её Владимир Устименко.

"Спутник "Метеор-М" № 2-2 работоспособен. Специалисты продолжают работать над его полноценным восстановлением после столкновения с микрометеоритом", – написал Устименко, добавив, что сейчас на космическом аппарате началась работа с основным оптическим сканером.

Спутник #МетеорМ № 2-2 работоспособен. Специалисты продолжают работать над его полноценным восстановлением после столкновения с микрометеоритом. На космическом аппарате началась работа с основным оптическим сканером МСУ-МР. https://t.co/bm1gbeI3yz — Владимир Устименко (@VladimirUstime1) 17 января 2020 г.





18 декабря 2019 года на спутник "Метеор-М" было оказано внешнее воздействие. В пресс-службе Роскосмоса сообщили, что предположительно аппарат столкнулся с микрометеоритом, в результате чего он перешел в режим неориентированного полета. Затем со спутником была установлена связь, начались работы по восстановлению работоспособности.

"Метеор-М" №2-2 входит во вторую серию перспективных космических аппаратов гидрометеорологического обеспечения. Спутники этой серии предназначены для оперативного получения информации в целях прогноза погоды, контроля озонового слоя и радиационной обстановки в околоземном космическом пространстве.