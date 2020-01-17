Водитель KIA потерял колесо на КАД и катил его к машине через все полосы

Водитель-экстремал удивлял автомобилистов на кольцевой автодороге Петербурга утром 17 января. Мужчина рисковал жизнью ради колеса.

Как сообщает участник группы «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» Дмитрий, на участке КАД между поселком Новоселье и Таллинским шоссе у автомобиля KIA Sportage отвалилось колесо вместе с полуосью. «Чудом никто не пострадал, хотя фейерверк был знатный», – рассказывает очевидец.

Вопреки всем правилам безопасности, водитель «КИА» не ушел за отбойник дожидаться эвакуатора. На фото видно, как мужчина катит улетевшее колесо через все три полосы к стоящей в полосе безопасности машине. А ведь на кольцевой опасна даже просто остановка, что наглядно демонстрирует видеоподборка соответствующих аварий на петербургской КАД. А накануне вечером на трассе М-10 под машиной погиб вышедший из автомобиля пассажир.



