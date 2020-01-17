РЖД в апреле поменяют расписание поездов между Петербургом и Москвой

Российские железные дороги объявили, что ремонт инфраструктуры внесет корректировки в движение составов.

«В связи с производством работ по реконструкции инфраструктуры на перегонах Гряды – Большая Вишера и Решетниково – Клин линии Санкт-Петербург – Москва внесены изменения в расписание движения поездов дальнего следования, проходящих по данным участкам в период с 13 по 29 апреля 2020 года», – сообщается 17 января на сайте РЖД.

Из-за ремонтных работ 19 и 26 апреля отменят маршрут №287 между Петербургом и Москвой, а также 18 и 25 апреля в расписании не будет поезда №288.

При этом 20 и 27 апреля будет введен состав, следующий по маршруту №287, а также 18 и 25 апреля появится поезд №299.







