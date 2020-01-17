Незрячая петербургская спортсменка стала чемпионкой Европы по гребле indoor

Петербургская спортсменка завоевала золото на чемпионате Европы-2020 по пара-гребле indoor. Кроме этого, в активе сборной России ещё четыре награды.

Rowing indoor – это соревнования по гребле, которые проходят не на открытой воде, а в помещении на специальных тренажерах (концептах). Чемпионат Европы по этому виду спорта прошёл в Праге. Северную столицу в состязаниях среди гребцов с инвалидностью представила Валентина Жагот, рассказали в Благотворительном фонде «ТОЧКА ОПОРЫ», который оказывает поддержку спортсменам с инвалидностью.

В 2016 году спортсменка стала первой из города на Неве, кто завоевал золото на ЧЕ rowing indoor. Сегодня она уже четырёхкратная победительница.

«Конечно, есть ощущение радости. Но я готовилась улучшить свой же рекорд мира, установленный 1 декабря прошлого года. Не всё получилось, но есть понимание, над чем работать, как много ещё надо сделать. Хочу передать большое спасибо и поздравление тренеру Владимиру Володенкову. Благодаря правильному взаимодействию спортсмена с тренером успех обязательно придёт», – написала в своём комментарии Валентина для группы в социальной сети ШВСМ по водным видам спорта.

В копилке сборной России ещё четыре награды: золотая медаль у Ирины Крюковой и серебряной у Егора Фролова, Алмаза Шарафиева и Климента Иванова.

Отметим, что БФ «ТОЧКА ОПОРЫ» ведёт сбор средств для приобретения сборной Санкт-Петербурга по пара-гребле нового гребного эргометра RP3 – тренажёра, с помощью которого спортсмены с инвалидностью улучшают свои показатели и тренируются в межсезонье в закрытых помещениях. Помочь можно здесь.