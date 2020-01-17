В доллар мы верим. РФ вновь скупает госдолг США

Американские облигации вновь в фаворе у финансовых властей РФ, в ноябре 2019 года они увеличили вложения в государственный долг США на $796 млн — до $11,491 млрд, свидетельствуют данные американского Минфина, опубликовавшего соответствующую отчетность.

Вложения России в долгосрочные казначейские бумаги США составили $2,97 млрд (против $2,57 в октябре 2019 года), в краткосрочные — $8,51 млрд (против $8,12 в октябре).

Тем не менее в сравнении с ноябрем 2018 года объем вложений России в госдолг США все же сократился – на $1,32 млрд. Месяцем ранее, в октябре 2019 года, Россия также немного увеличила вложения в государственный долг США на $622 млн. Хотя и высказала недовольство поведением частных российских инвесторов, скупавших гособлигации Штатов, вопреки тенденции Центробанка, последовательно избавлявшегося от этих бумаг на протяжении полугода.

Россия начала резко сокращать вложения в американские государственные бумаги весной 2018 года. Так, в апреле прошлого года вложения сократились с 96 млрд до 48,7 млрд, и затем в мае – до 14,9 млрд.



