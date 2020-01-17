Дружба народов проиграла. ФСБ не дала утечь 600 литрам наркотиков в Даркнет

Крупнейшую лабораторию по производству синтетических наркотиков для Даркнета нашли сотрудники ФСБ в Подмосковье. Вопреки геополитической ситуации, там дружно уживались до задержания трое граждан России и двое — Украины.

Как сообщает 17 января пресс-служба ФСБ РФ, сотрудниками ведомства была получена информация о бесконтактном сбыте особо крупных партий наркотических средств синтетического происхождения в интернет-магазине на крупнейшей торговой площадке Даркнета – Hydra. Организаторов производства и торговли оперативники нашли в на территории городского округа Серпухов Московской области.



«Из характерных особенностей деятельности ОПГ следует отметить, что ее членами применялись повышенные меры собственной безопасности, выражавшиеся в неразглашении мест проживания, использовании законспирированных средств связи. Наркотические средства между членами ОПГ передавались исключительно через тайники. Места хранений наркотиков тщательно скрывались. В целом противоправная деятельность координировалась исключительно через Интернет», – сообщает ведомство.







Когда место производства наркотиков было установлено, то там сотрудники ФСБ изъяли 66 килограммов синтетического наркотического средства, более 600 литров жидкости, содержащей синтетические наркотические средства, а также различное лабораторное оборудование, химические реагенты и прекурсоры.





Возбуждено уголовное дело по статье «Производство наркотических средств в особо крупном размере». Все участники группы помещены под стражу.



