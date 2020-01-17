Трёхлетний мальчик выпал из окна на Тореза. Полиция выясняет, как именно и почему

Полиция начала проверку после того, как трёхлетний мальчик выпал из окна в Выборгском районе Петербурга.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по городу и Ленобласти, всё произошло днём 16 января. Около трёх часов малыша госпитализировали от дома №22 по проспекту Тореза. По словам родителей, ребёнок упал со второго этажа. Врачи зафиксировали у пострадавшего сотрясение и ушиб поясничного отдела. Состояние пациента оценивается как тяжёлое.



