Виталию из Петербурга не поверили в полиции: водителя подозревают в попытке похищения школьницы в Новой Ладоге

Сотрудники полиции в Ленобласти не поверили в рассказ продавца Полюстровского рынка о том, что он не собирался похищать школьницу в Новой Ладоге, а просто ругал ее за несоблюдение ПДД. Петербуржец, сам пришедший в правоохранительные органы, задержан на двое суток.

Как стало известно «Фонтанке» 17 января, задержанием закончился разговор 49-летнего Виталия с полицией Волховского района Ленобласти. Петербуржец сам приехал в Новую Ладогу после того, как прочитал в Интернете, что его разыскивают как пытавшегося похитить ребенка. Мужчина заявил, что сорвался на 10-летнюю школьницу, едва не попавшую к нему под колеса, но в машину ее не запихивал.

Итогом общения петербуржца с полицией стало уголовное дело о попытке похищения несовершеннолетней. Мужчину отправили в камеру по статье 91 УПК. В распространенном релизе областного Следкома в качестве основной версии говорится о том, что на улице Советской незнакомец схватил несовершеннолетнюю за руку и попытался затащить на заднее сиденье «Рено». Девочка сопротивлялась, упала на асфальт (и это зафиксировано на камере видеонаблюдения) и убежала.

Сведений об уголовном прошлом задержанного нет.



