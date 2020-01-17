Юноша на «Фокусе» в Петербурге ударил встречный автомобиль и, выехав на тротуар, сбил пешехода

Ещё одно серьёзное ДТП с пешеходом. На этот раз человек даже не успел выйти на проезжую часть.

Как сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, ДТП произошло 17 января около 8:20 на проспекте Ленина, 98, у пересечения с Гвардейской улицей, в Красном Селе (город, входящий в состав Петербурга). По предварительной информации, 18-летний молодой человек на «Форде Фокусе» совершил столкновение с «Рено Сандеро» под управлением 44-летней женщины и выехал на тротуар, где сбил пешехода – женщину лет 60 на вид. В тяжёлом состоянии её госпитализировали, её личность устанавливается.

Момент ДТП зафиксировала камера видеонаблюдения. На записи, выложенной пабликом «Транспортный коллапс, Красное Село», видно, что синий «Рено» стоит на светофоре, чтобы повернуть налево, и когда уже уходит с перекрёстка, получает удар в борт от летящего прямо «Фокуса». «Фокусу» на тот момент горел красный. «Фокус» по инерции уезжает вправо и впечатывает человека, стоящего у перехода, в светофор.





Видео: YouTube/Транспортный КОЛЛАПС г. Красное Село

Накануне вечером, 16 января, два пешехода попали под колёса машин на севере Петербурга. Один погиб, другой получил тяжёлые травмы.