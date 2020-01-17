На заправке в Янино можно встретить петербуржца с 5 кг наркотиков в руках

Оперативники полицейского главка задержали в Ленинградской области жителя Петербурга, у которого нашлись пять килограммов синтетического наркотика.

По данным «Фонтанки», 16 января в ГСУ ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти было возбуждено уголовное дело по 228 статье УК РФ. Фигурантом стал 29-летний мужчина, ранее судимый за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. 15 января он был остановлен полицией у АЗС в посёлке Янино Всеволожского района. При личном досмотре у него нашли более пяти килограммов белого порошка, расфасованного по трём полимерным пакетам. Экспертиза показала, что вещество является синтетическим психостимулятором.



