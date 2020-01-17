В США представили новые доказательства нарушений криптовалюты Дурова

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) опубликовала новые доказательства того, что команда Telegram рассматривала токены Gram своей блокчейн-платформы TON как ценные бумаги.

Как следует из опубликованного 17 января заявления SEC, поданного в суд Южного округа Нью-Йорка, из переписки сотрудников Telegram и их показаний следует, что команда проекта называла свою криптовалюту ценными бумагами и знала о сером рынке их перепродажи. В частности, в электронных письмах для инвесторов представители проекта ссылались на «продажу Gram», а не на «продажу доли в праве на получение Gram», указали в SEC.

В ответ в Telegram заявили, что Gram не дают права на долю в Telegram и связанных с ней компаниях, а сама компания не гарантирует инвесторам получение прибыли в будущем.

Обе стороны попросили окружной суд штата Нью-Йорк вынести решение по их спору в ускоренном порядке. Основные слушания по делу Telegram назначены на конец февраля.





Ранее американский суд обязал основателя Telegram Павла Дурова показать, на что были потрачены деньги инвесторов.