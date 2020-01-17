Непристойный привет из Турции получила школьница из Металлостроя. Месседж в WhatsApp вместо ребенка изучает следователь

Непристойные послания из Турции изучают правоохранительные органы Колпинского района Петербурга. Переписку дочери в WhatsApp принесла показать им жительница Металлостроя.

По данным «Фонтанки», телефон 9-летней школьницы изъяли сотрудники 39 отдела полиции в Колпино. Интересует их его содержимое, а именно: сообщение в мессенджере, полученное девочкой 15 января. Послание было столь откровенным, что мама, сотрудница парикмахерской, не стерпела и пошла с заявлением. Автор развратного контента фигурирует пока как неизвестный, телефон зарегистрирован в Турции. Скорее всего, интимная переписка ляжет в основу уголовного дела.



