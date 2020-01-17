«Что делать со спортивным принципом?» Гендиректор «Зенита» объяснил, почему клуб голосовал против расширения лиги до 18 команд

Александр Медведев прокомментировал решение общего собрания клубов РПЛ расширить лигу до 18 команд и того, что он голосовал против. Как объяснил генеральный директор в интервью «Спорт-экспрессу», петербургской команде «не нравится не сама идея расширения, а то, как предложено ее реализовать».

«Мы считаем, что увеличение команд при гладком чемпионате приведет к росту расходов. Хотя есть варианты, при которых доходы команд РПЛ увеличились бы. Правда, это потребовало бы перехода с гладкого чемпиона на систему либо с плей-офф, либо с однокруговым финальным турниром девяти лучших команд. Это не только наше мнение. К такому выводу пришла консалтинговая компания, которая провела анализ всех вариантов», – уверен Медведев.

Помимо этого, результатом расширения может стать то, что в этом сезоне никто не вылетит из премьер-лиги и играть переходные матчи не будет:

«Тогда что делать со спортивным принципом? Если мы говорим о том, как идея расширения РПЛ будет реализована, то точки над i еще не расставлены. Надеюсь, и даже уверен, что Российский футбольный союз активно будет указывать на проблемные моменты этой идеи. Реформа очень серьезная с учетом еще и климатических факторов».





Заседание клубов Российской премьер-лиги (РПЛ), на котором голосовали за увеличение числа команд – участниц чемпионата, состоялось 16 января. Как писала «Фонтанка», 16 января 14 из 16 клубов проголосовали за расширение. Против высказались только «Зенит» и «Спартак».

«Фонтанка» проанализировала, к чему может привести расширение.



