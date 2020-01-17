Трамваям и легковушкам не везёт на улице Куйбышева. ДТП собрало пробку

На улице Куйбышева утром 17 января сучились сразу две аварии. Участники первой стояли недолго и уже разъехались, вторая до сих пор держит пробки на Выборгской стороне.

На пересечении улицы Куйбышева и Кронверкского проспекта «Фольксваген Поло» не пропустил трамвай, сообщает читатель «Фонтанки» Денис. Как пояснили в пресс-службе ГУП «Горэлектротранс», небольшое ДТП с трамваем маршрута №6 и легковым автомобилем произошло в 8:20, из-за чего встало движение трамваев от площади Ленина в сторону Троицкого моста. Сотрудники ДПС оперативно оформили ДТП, и уже в 8:38 электротранспорт возобновил движение.

Очередь трамваев видели на Куйбышева и около 7 часов утра. Видимо, причиной стала техническая неисправность, рассказывает читатель «Фонтанки» Михаил.





Как минимум с половины восьмого пробка наблюдается на Сампсониевском мосту, Финляндском проспекте и Пироговской набережной. Пользователи «Яндекс.Навигатора» сообщают о ДТП при съезде с моста.

Стоят также Литейный и Троицкий мосты. На набережной Кутузова пробка в сторону центра – у Троицкого моста в навигаторе отмечено ДТП.

В целом загруженность дорог Петербурга к началу девятого снизилась с 5 баллов до 4, хотя обычно в 9 часов бывает 6 баллов, а вчера дождь нагнал и все 7.