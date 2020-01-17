«Минёры» пошли вразнос: бомбы искали почти по 2 тысячам адресов в Петербурге. Половина списка - «Магниты» и «Пятерочки»

Масштаб «минирований» в Петербурге принимает огромные размеры. Почти две тысячи объектов пришлось осматривать 16 января. И хоть эвакуация была объявлена далеко не везде, размах все равно впечатляет: на улице оказались более 40 тысяч человек.

Как стало известно ИА «Журналистские расследования» (АЖУР), письма вчера получали не только суды, но и приставы. Всего пришло десять анонимок, в которых сообщалось о бомбах в 32 судах, 177 школах, 404 детсадах, 1140 магазинах сетей «Магнит» и «Пятерочка», 5 роддомах. Если сложить все адреса, получается 1758. И хотя в подавляющем большинстве случаев эвакуацию проводить не стали, на улицу отправились 40 955 человек. Например, воспитателям 79 дошкольных учреждений пришлось быстро собирать и выводить малышей на улицу. Прервали уроки и в 39 школах. Родители писали о том, что в некоторых учеников выгнали на улицу без верхней одежды.

Осматривать такое огромное количество помещений пришлось 736 полицейским, мероприятия продолжались до семи вечера.

Напомним, что волна «минирований» началась в конце ноября, в основном под удар попали Петербург и Москва. Эпидемия имеет «криптовалютный» характер, так как авторы требуют возврата якобы украденных с биржи электронных денег.



