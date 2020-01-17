Компания, владеющая Google, вошла в клуб «1 триллиона»

Капитализация головной компании Google – Alphabet достигла 1 трлн долларов. Таким образом, она стала четвертой в мире, кто публично достиг таких финансовых результатов. Об этом 17 января пишет «Коммерсант» со ссылкой на газету Financial Times.

«Акции компании Alphabet (владеет Google) к закрытию торгов 16 января выросли на 0,8%, до $1450,16. Рыночная капитализация компании достигла $1 трлн», – сообщает издание.







До Alphabet только Apple, Amazon и Microsoft преодолели отметку в $1 трлн.

Акции головной компании Google росли c начала года, и за пару недель рост составил 7%. Он, как полагают эксперты, связан с ожиданием хороших квартальных результатов, которые опубликуют 3 февраля.





Также на рост акций мог повлиять уход создателей компании Ларри Пейджа и Сергея Брина, которые заявили в декабре 2019 года в свойственной им манере, что «это был бы молодой человек в возрасте 21 года, и пришло время ему покинуть нас».







