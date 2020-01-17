Палкой по голове. У «Максидома» на Ленинском избили инкассатора

Инкассатор стал жертвой хулиганского нападения в Кировском районе Петербурга. Всё произошло вечером 16 января у «Максидома» на Ленинском проспекте, 103. Примечательно, что преступник на деньги не покусился.

По данным ИА «Журналистские расследования» (АЖУР), 49-летний сотрудник «РосИнкас» после изъятия денег возвращался к своему бронированному автомобилю. В этот момент сзади подбежал молодой мужчина и приложил инкассатора по голове деревянной палкой. Завязалась потасовка, закончившаяся тем, что нападавший ретировался, а пострадавший, получив сотрясение и ушибы, заявил в полицию. Возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».



