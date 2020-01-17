Отрицание, гнев, принятие. Девять дней потребовалось США, чтобы признать потери от ракетного удара Ирана по базам американской армии в Ираке

Одиннадцать военнослужащих армии США были эвакуированы в Кувейт и Германию для лечения после того, как 8 января Иран нанес ракетный удар-возмездие по американским базам в Ираке.

Как сообщают РИА Новости 17 января, Центральное командование США (CENTCOM) подтвердило, что 11 американских военных пострадали при обстреле Ираном баз в Ираке. По данным американских ресурсов, у них есть подозрение на сотрясение головного мозга. Военнослужащие были эвакуированы в госпитали в Кувейте и Ландштуле в Германии для лечения и дальнейшего обследования.

«Ожидается, что эти военнослужащие вернутся в Ирак, когда их посчитают пригодными к несению службы», — заявил РИА Новости представитель CENTCOM капитан Билл Эрбан.







Иран обстрелял 8 января американские базы, выпустив по ним около 15 ракет, в ответ на убийство иранского генерала Касема Сулеймани 3 января в Багдаде. Сразу после этого и президент Дональд Трамп, и Пентагон заявляли, что пострадавших среди военнослужащих США нет.







