Посадку «Суперджета» на недостроенную полосу в Домодедово сняли на видео из салона самолёта

Один из пассажиров самолёта Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «ИрАэро» снял на видео посадку на недействующую взлётно-посадочную полосу в аэропорту Домодедово в Москве. Видеозапись появилась в сети 17 января, на ней видно, как лайнер снижается и садится.

Также в интернете есть записи, сделанные очевидцами на земле.





SSJ-100, следовавший из Сабетты (ЯНАО) в Москву, днём 16 января произвёл внештатную посадку на ещё строящуюся взлетно-посадочную полосу Домодедово. Никто из пассажиров и членов экипажа на борту не пострадал, самолёт повреждений не получил.

Технических неисправностей у лайнера не выявлено. Источник РБК, близкий к авиакомпании, предположил, что пилот мог перепутать взлетно-посадочную полосу, поскольку действующая расположена всего в 280 метрах от неё. Источник «Интерфакса» в качестве возможной причины инцидента назвал человеческий фактор в низких условиях видимости.

Росавиация начала расследование по факту посадки самолета на недостроенную ВПП, доследственную проверку ведёт и управление на транспорте СК. Кроме того, деятельность авиакомпании и органы организации воздушного движения проверяет Ространснадзор.



