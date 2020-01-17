«Мистер Биткоин» Винник заявил о пытках в греческой тюрьме. Он просит помощи всех, у кого есть совесть

Арестованный по запросу США россиянин Александр Винник заявил о пытках и психологическом давлении на него в греческой тюрьме. После почти 30 дней голодовки мужчина называет себя «человеком без прав, незаконно задержанным на 30 месяцев без предъявления каких-либо обвинений».

Обращение «мистера Биткоина» 16 января опубликовала греческая газета Ta Nea. В тексте Винник пишет о желании его убить из-за его знаний и технологических способностей. В камеру к россиянину два часа не пропускали нотариуса — тот должен был составить доверенность на защиту прав Винника.

«Они не позволяют мне подышать свежим воздухом. Последний раз, когда меня выпускали на несколько минут, был в канун Нового года 31 декабря. <…> Я не знаю, увижу ли я когда-нибудь снова своих детей и жену»,— пишет арестант.

В заключение гражданин РФ просит о помощи «любого человека, у кого есть совесть».





«Я призываю вмешаться тех, кто защищает права человека»,— пишет он.

Россиянина задержали в Греции в июле 2017 года. Срок его ареста — 25 января 2020 года.