«Мистер Биткоин» Винник заявил о пытках в греческой тюрьме. Он просит помощи всех, у кого есть совесть
Арестованный по запросу США россиянин Александр Винник заявил о пытках и психологическом давлении на него в греческой тюрьме. После почти 30 дней голодовки мужчина называет себя «человеком без прав, незаконно задержанным на 30 месяцев без предъявления каких-либо обвинений».
Обращение «мистера Биткоина» 16 января опубликовала греческая газета Ta Nea. В тексте Винник пишет о желании его убить из-за его знаний и технологических способностей. В камеру к россиянину два часа не пропускали нотариуса — тот должен был составить доверенность на защиту прав Винника.
«Они не позволяют мне подышать свежим воздухом. Последний раз, когда меня выпускали на несколько минут, был в канун Нового года 31 декабря. <…> Я не знаю, увижу ли я когда-нибудь снова своих детей и жену»,— пишет арестант.
В заключение гражданин РФ просит о помощи «любого человека, у кого есть совесть».
«Я призываю вмешаться тех, кто защищает права человека»,— пишет он.
Россиянина задержали в Греции в июле 2017 года. Срок его ареста — 25 января 2020 года.
Справка:
Россиянин Александр Винник, от которого США требует 100 миллионов долларов по подозрениям в киберпреступлениях, может иметь опосредованное отношение к анонимкам о минировании в Петербурге и Москве. В них говорится, что «сообщения о взрывах будут приходить до тех пор, пока Константин Малофеев не вернет долг 120 биткоинов, украденных с биржи WEX». WEX – это наследница криптоплощадки BTC-e, за которой мог стоять Винник. Сейчас она продана дочери крымского предпринимателя Дмитрия Хавченко. Пользователи утверждают, что их деньги были похищены на бирже, а бенефициарами WEX могли быть православный олигарх Константин Малофеев и Дмитрий Хавченко. Малофеев причастность к бирже отрицает.
Греция задержала Винника 25 июля 2017 года по запросу США. Греки никак не могут решить, кому выдать «хакера» — России, США или Франции. Вашингтон обвиняет его в создании преступной группировки и отмывании $4 млрд. Генпрокуратура России направляла в Афины два запроса: по делу о хищении 600 тыс. руб. и мошенничестве на 700 млн руб. Франция обвиняет Винника в киберпреступлениях и отмывании как минимум €130 млн.