Ответственное потребление. Из главной кремлевской ёлки сделают сувениры к Дню Победы
О судьбе главной ёлки Кремля, которую демонтировали в ночь с 16 на 17 января, рассказали РИА Новости в управделами президента. С деревом поступят в рамках модного движения ответственного потребления.
Как рассказала агентству пресс-секретарь управделами президента Елена Крылова, из древесины главной кремлевской елки сделают памятные сувениры.
«Сувенирная продукция будет посвящена памятным событиям и 75-летию Победы», – сообщила Крылова.