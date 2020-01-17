Ответственное потребление. Из главной кремлевской ёлки сделают сувениры к Дню Победы

«Группа ЛСР» получила разрешение на ввод сразу 4 домов — а это почти 2000 квартир — в жилом комплексе комфорт-класса «Цивилизация», который компания возводит в Невском районе Санкт-Петербурга. Общая площадь введенной недвижимости составила чуть более 181 тыс. кв. м.