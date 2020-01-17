Низкое небо над головой и никаких тепловых рекордов. Какая погода ждет Петербург в последний рабочий день недели

Облачно, но без осадков. Так характеризуют очередной день петербургской зимы синоптики.

Как сообщает 17 января ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», температура воздуха в течение суток будет +3 – +5.

Ветер западный и юго-западный силой от 3,7 до 6,9 метра в секунду. Возможен туман.

Влажность воздуха до 89%.





Атмосферное давление будет повышаться.



