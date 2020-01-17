Конструктор сайтов Tilda начал блокировать сайты с «политической информацией». Но дает создателям скачивать данные «чисто по-человечески»

Сайт о «ростовском деле» и страница, посвященная акциям протеста в Москве летом 2019, стали недоступны на Tilda. Создателям сообщили, что платформа не предназначена для публикации проектов, «имеющих разоблачающий, оскорбляющий, скандальный и иной подобный характер».

Информация о блокировке появилась в социальных сетях создателей страниц накануне , 16 января. Они рассказали, что получили письма от юридической службы платформы. В них было уведомление о блокировке в связи с размещением «политически направленной информации». Tilda же, как сообщали представители, «предназначена для создания бизнес-проектов».

Юрслужба, как сообщает «Коммерсант», ссылалась на нарушение пункта 7.8 пользовательского соглашения, в котором говорится, что её нельзя использовать для контента, который «может быть воспринят как пропаганда определенных политических и религиозных взглядов, нетрадиционной сексуальной ориентации, насилия, употребления наркотических средств, алкоголя и табакокурения». Он (пункт), по данным издания TJ, появился около месяца назад.

«Позднее юридическая служба сервиса объяснила создателям сайта о «ростовском деле», что «не может ставить под угрозу» проекты других пользователей. Сайт был временно разблокирован, чтобы его разработчики смогли скачать его и разместить на другой платформе. «Мы понимаем вас и вашу позицию чисто по-человечески и хотели бы помочь. Но мы не можем ставить под угрозу сайты других наших пользователей, работая с подобным контентом, т.к. не имеем возможности заниматься модерированием подобных проектов»,— привели создатели сайта ответ представителей Tilda.



