Конструктор сайтов Tilda начал блокировать сайты с «политической информацией». Но дает создателям скачивать данные «чисто по-человечески»
Сайт о «ростовском деле» и страница, посвященная акциям протеста в Москве летом 2019, стали недоступны на Tilda. Создателям сообщили, что платформа не предназначена для публикации проектов, «имеющих разоблачающий, оскорбляющий, скандальный и иной подобный характер».
Информация о блокировке появилась в социальных сетях создателей страниц накануне , 16 января. Они рассказали, что получили письма от юридической службы платформы. В них было уведомление о блокировке в связи с размещением «политически направленной информации». Tilda же, как сообщали представители, «предназначена для создания бизнес-проектов».
Юрслужба, как сообщает «Коммерсант», ссылалась на нарушение пункта 7.8 пользовательского соглашения, в котором говорится, что её нельзя использовать для контента, который «может быть воспринят как пропаганда определенных политических и религиозных взглядов, нетрадиционной сексуальной ориентации, насилия, употребления наркотических средств, алкоголя и табакокурения». Он (пункт), по данным издания TJ, появился около месяца назад.
«Позднее юридическая служба сервиса объяснила создателям сайта о «ростовском деле», что «не может ставить под угрозу» проекты других пользователей. Сайт был временно разблокирован, чтобы его разработчики смогли скачать его и разместить на другой платформе. «Мы понимаем вас и вашу позицию чисто по-человечески и хотели бы помочь. Но мы не можем ставить под угрозу сайты других наших пользователей, работая с подобным контентом, т.к. не имеем возможности заниматься модерированием подобных проектов»,— привели создатели сайта ответ представителей Tilda.
Справка:
Фигурантами «ростовского дела» стали три человека. 5 ноября 2017 года Ян Сидоров был задержан вместе с Владиславом Мордасовым у здания правительства Ростовской области, к которому они вышли с плакатами «Верните землю ростовским погорельцам» и «Правительство в отставку». Как выяснило следствие, оба молодых человека вместе с еще одним фигурантом — Вячеславом Шашминым — были участниками Telegram-чата «Революция 05/11/17 Ростов-на-Дону». Всех троих осудили за покушение на организацию массовых беспорядков и участие в них (ч. 3 ст. 30, ч. 1 и ч. 2 ст. 212 УК РФ). Владислава Мордасова суд приговорил к шести годам и семи месяцам колонии строгого режима, Яна Сидорова — к шести годам и шести месяцам, Вячеслава Шашмина — к трем годам условно.