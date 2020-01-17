Пассажир «Логана», сломавшегося на М-10, вышел из машины и тут же погиб

Остановка на федеральной трассе стала причиной трагедии: человека не спасли ни аварийная сигнализация, ни знак аварийной остановки.

Смертельное ДТП произошло поздно вечером 16 января на 120-м километре трассы М-10 «Россия» Москва – Санкт-Петербург, в Конаковском районе Тверской области, сообщает TVTVER.ru со ссылкой на региональную УГИБДД.

По предварительным данным дорожной полиции, Renault Logan остановился у обочины, частично в полосе – видимо, из-за поломки. Был выставлен знак аварийной остановки, работала аварийная сигнализация. 37-летний водитель тягача Freightliner не заметил остановившейся машины и въехал в нее. Буквально за несколько секунд до этого из салона «Логана» вышел пассажир. Он оказался под колёсами большегруза и погиб.





Наезды на стоящие транспортный средства часто приводят к трагедии. Аварии по этому сценарию нередко происходят на федеральных трассах (в том числе на М-10) и скоростных магистралях. Насколько опасна такая остановка, демонстрирует видеоподборка подобных ДТП, произошедших за последние годы на КАД. В случае, например, поломки автомобиля его рекомендуется по возможности переместить к обочине, но самое главное – водителям и пассажирам стоит уйти за пределы проезжей части.



