В Госдуме предлагают ликвидировать партии за переводы из-за рубежа, не в последнюю очередь из-за Навального

Законопроект с предложением лишать регистрации партии, которые получили финансирования из-за рубежа внесли в госдуму депутаты от «Единой России» Гаджимет Сафаралиев, Евгений Марченко и Валентин Суббот. Об этом 17 января пишет «Коммерсант».

Согласно документу, опубликованному в электронной базе Госдумы, по нынешнему закону передавать российским партиям не могут российские юрлица с иностранным участием более 30%, международные общественные организации, иностранные физлица и лица без гражданства. Нарушение этих положений влечет за собой наказание в виде штрафа. Так вот документ предлагает это наказание заменить на более жесткое.

«Мы своим законопроектом сейчас вводим норму, чтобы партия была ликвидирована. Это не только тот случай, когда, например, деньги безналом пришли — это легко отследить, а даже при наличном финансировании»,— пояснил ТАСС Евгений Марченко.







Народные избранники своей предложение объясняют «активной антироссийской пропагандой», которую ведут «члены российских оппозиционных партий за рубежом», «дискредитируя госсимволы РФ в лице ее государственного режима и органов публичной власти». Также в пояснительной записке напрямую упоминается оппозиционный политик Алексей Навальный:





«К примеру, в 2013 году на счет экс-кандидата в мэры Москвы Алексея Навального средства поступали через электронные кошельки системы "Яндекс.Деньги" из-за пределов России. Но, несмотря на обвинения, оппозиционеру удалось принять участие в выборах».







Напомним, в октябре 2019 года Минюст РФ внес Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального в список иностранных агентов. Ведомство объяснило это тем, что организация получает средства из Испании и США. Господин Навальный потребовал от Минюста доказательств финансирования фонда из-за рубежа. Помимо этого политику уже несколько нет не удается зарегистрировать своё политическое движение.



