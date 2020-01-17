Серьёзное ДТП на Невском сняли камеры. Виновник выдавал себя за другого человека

Водитель, скрывшийся в места серьёзного ДТП в центре Санкт-Петербурга, оказался не тем, за кого себя выдавал.

Как сообщает 17 января «Дорожный инспектор» «ВКонтакте», мужчина, сбивший накануне утром пешехода на Невском проспекте и скрывшийся, не имел права управления транспортным средством. После задержания он представился своим братом, на которого похож внешне.

Момент наезда попал на видео. На записях двух камер наружного наблюдения видно, как машина едет на довольно высокой скорости, хотя весь другой транспорт стоит. Невский переходили много людей, сбитый мужчина как раз заканчивал переход.





По данным УГИБДД, утром 16 января на Невском, 67, у пересечения с улицей Маяковского, был сбит 59-летний мужчина. Он получил травмы средней степени тяжести. В машине вылетело стекло. Инспекторам ДПС ОГИБДД по Центральному району удалось задержать автоомбиль (это оказался «Хёндэ») на пересечении Невского и Полтавской улицы, в салоне нашли нож.