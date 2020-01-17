Раз, два, три, продано. Morgan Stanley закрыла сделку с арабским фондом на половину ТРК «Галерея»

Сделка, о которой в бизнес кругах говорят с прошлого года, состоялась, уверяет 17 января «Коммерсант». Morgan Stanley продало 49% подконтольного ей торгово-развлекательного центра «Галерея» у Московского вокзала Санкт-Петербурга.

«Сделка, стоимость которой могла превысить 30 млрд руб., позволила городу достигнуть рекордного с 2013 года показателя по объему вложений в коммерческую недвижимость», – сообщает издание.

Как ранее писала «Фонтанка», покупателем стал арабский фонд Mubadala. При этом, по данным экспертов, Morgan Stanley продолжит заниматься управлением объектов, а полученные от сделки средства выплатит и нвесторам .

ТЦ «Галерея» построен казахстанской Meridian Capital в 2010 году на Лиговском проспекте, рядом с Московским вокзалом. Общая площадь комплекса – 192 000 кв.м, арендопригодная – 93 000 кв.м. Фонд под управлением Morgan Stanley купил его в 2011 году за $1,1 млрд.



