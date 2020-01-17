Привет, люблю, Андрей. Россияне не хотят менять любимые компьютерные пароли, несмотря на все предупреждения

Тройка лидеров, как пишет 17 января газета «Известия», не поменялась с прошлого года. По итогам 2019 года ими вновь стали слова «пароль», «йцукен» и «я».

Не сильные изменения постигли и топ-10. В число самых популярных вошли слова «любовь», «привет», «Наташа», «люблю», «максим», «андрей» и «солнышко».

Эксперты отмечают, что россияне в своей консервативности не отличаются от жителей других стран, например, Европы, где в тройку самых популярных паролей, входит, например, qwerty (то же самой, что и йцукен, но в латинской раскладке клавиатуры). Среди самых популярных в мире слова и password (пароль), и iloveyou (я люблю тебя).

«Опасность самых популярных паролей заключается в том, что при их помощи мошенники могут не только легко взламывать чужую электронную почту, но и обнаруживать в них письма с оповещениями о регистрациях в различных сервисах, в том числе и с данными платежных карт», – рассказал изданию технический директор DeviceLock Ашот Оганесян,











При этом пользователи не меняют пароли, так как полагают, что им не надо ничего скрывать.



