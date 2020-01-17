На севере Петербурга два пешехода попали под колёса с разницей в пять минут. Один не выжил

Две аварии с участием пешеходов произошли в Выборгском районе Петербурга вечером 16 января. Один из них попал под машину, второго снесла маршрутка.

Как сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Петербургу и области, в 22:40 на Выборгском шоссе, 208, автобус «Третьего парка» К-01 под управлением 62-летнего водителя вне зоны пешеходного перехода сбил мужчину лет 60-ти на вид. Его травмы оказались смертельными.

Через пять минут на проспекте Энгельса, 138, от «ВАЗа» не увернулся 51-летний мужчина, который переходил дорогу по регулируемому переходу. С места ДТП его госпитализировали с тяжёлыми травмами.



