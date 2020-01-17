«Уважение таким добросовестным работникам». В Петергофе «сумасшедший» трактор под одобрительные крики разгонял лужи

Оригинальный подход к уборке наблюдали жители Петродворцового района. 16 января в бесснежном Петербурге трактор вступил в схватку с лужами и, судя по комментариям, проиграл.

Видео странных манёвров выложили в паблике «Петергоф патруль», предложив пользователям ответить на вопрос «Что он делает?» На записи трактор разгоняется и ковшом разгребает лужи на Разводной, 45. Его подбадривают одобрительными криками.

Старательность нашла отклик в комментариях: «А что вы хотели, 16 января снега нет, мужик же должен отрабатывать хоть как-то, уважение таким добросовестным работникам». Другие отметили результативность: снега после такой уборки действительно нет.

«Это, дорогие товарищи, "механизированная уборка", или как они пишут в ответах на проблемы скопления луж: "Проведена механизированная уборка территории. Проблема носит временных характер"», – пишут более сведущие. Правда, местные жители ставят результативность под сомнение: прохожие всё ещё любуются на огромную лужу по тому же адресу.



