Умер сын Толкина, рисовавший карты Средиземья для «Властелина колец»

Сын английского писателя Джона Толкина Кристофер скончался в возрасте 95 лет. Об этом 16 января сообщается на сайте Международного Толкиновского общества.

Christopher Tolkien has died at the age of 95. The Tolkien Society sends its deepest condolences to Baillie, Simon, Adam, Rachel and the whole Tolkien family. pic.twitter.com/X83PTx4b7x