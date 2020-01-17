Умер сын Толкина, рисовавший карты Средиземья для «Властелина колец»

Сын английского писателя Джона Толкина Кристофер скончался в возрасте 95 лет. Об этом 16 января сообщается на сайте Международного Толкиновского общества.

Christopher Tolkien has died at the age of 95. The Tolkien Society sends its deepest condolences to Baillie, Simon, Adam, Rachel and the whole Tolkien family. pic.twitter.com/X83PTx4b7x — Tolkien Society (@TolkienSociety) January 16, 2020

Кристоферу Толкину было 95 лет. Третий, младший сын автора «Властелина колец» родился в 1924 году, во время Второй Мировой войны он был пилотом Королевских ВВС Великобритании. Именно Кристофер является автором большинства оригинальных карт Средиземья, их публиковали в первых изданиях эпоса. После смерти отца Толкин-младший вместе с Гаем Габриэлем Кеем доработал и опубликовал незаконченную книгу – «Сильмариллион». Также на основании черновиков Толкина-старшего он выпустил 12-томную «Историю Средиземья».

Кристофер возглавлял компанию Tolkien Estate, управляющую имуществом Толкина-старшего и авторскими правами на его произведения.



