«Кто под угрозой вылета — тот и будет голосовать за расширение». Гендиректор «Зенита» объяснил, почему клуб не поддержал увеличение премьер-лиги до 18 команд

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев объяснил, почему петербургский клуб не поддержал расширение Российской премьер-лиги (РПЛ) с 16 клубов до 18-ти. Об этом 16 января вечером пишет «Чемпионат.com».

«Мы не стали поддерживать не эту инициативу, а её формат. Предлагаемая схема может привести к падению доходов и росту расходов. Самое главное — предлагают ввести это со следующего сезона. Но это может означать, что из ФНЛ в РПЛ может прийти шесть команд. А если отказываться от стыковых матчей и вылета напрямую, то потеряется интегральный принцип спортивности. А шести клубов из ФНЛ, которые обладают всем необходимым для РПЛ, к сбору по осени мы не наберём», – пояснил Медведев.

Он уточнил, что пока речь идет только о предложении представителей РПЛ, окончательное решение остается за РФС.

«Идея в целом хорошая, но проект её реализации страдает серьёзными недостатками. Мы были бы готовы поддержать идею перехода на 18 команд через сезон, если бы для этого было достаточно аргументов. Нас поддержал только «Спартак»? Кто под угрозой вылета — тот и будет голосовать за расширение», – заявил Медведев «Чемпионату».

Напомним, ранее на заседании клубов РПЛ 14 из 16 клубов проголосовали за расширение премьер-лиги. Против высказались только «Зенит» и «Спартак». «Фонтанка» подробно писала о том, к чему это может привести.



