Водоканал рассказал о не совсем обычном засоре на Стачек. «Куклу» увезли на грузовике

После четырёх дней работы сотрудники Водоканала с помощью насоса и грузовика вернули к жизни канализацию в Кировском районе Петербурга. Авторов аномального засора нашли по соседству.

О победе над «не совсем обычным засором» на проспекте Стачек, 22, пресс-служба предприятия сообщила 16 января. Заявка о проблеме поступила ещё 12-го числа, но специалистам понадобилось время на обследование.

«Тканевые материалы сбились в настолько плотный ком, что извлечь их из трубы удалось только с помощью специальной техники, оборудованной мощным насосом», – делятся в Водоканале.

Количество тряпок и ветоши назвали аномальным: извлечённый из колодца мусор полностью заполнил кузов небольшого грузового автомобиля. Далеко ходить за возможными виновниками не пришлось — подозрение в нецелевом использовании канализации пало на общежитие, расположенное в ста метрах от места работ.

С жильцами десятиэтажки на Трефолева, 9, провели разъяснительную беседу, напомнив, для чего предназначены сети водоотведения и чем опасны засоры.



