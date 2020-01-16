127 млрд рублей на прощание. Перед уходом Медведев выделил деньги на новый ледокол

Правительство выделит с 2020 по 2027 годы 127,5 млрд рублей из федерального бюджета на строительство атомного ледокола нового поколения «Лидер». На соответствующее постановление правительства 16 января обратили внимание «Ведомости».

Издание подчеркивает, что документ подписан премьер-министром Дмитрием Медведевым накануне, 15 января. «Это одно из последних подписанных Медведевым постановлений в этой должности», – пишут «Ведомости».

Напомним, ледокол планируется ввести в эксплуатацию в 2027 году, заказчиком строительства выступает «Росатом», исполнителем — ФГУП «Атомфлот». Новый атомный ледокол «Лидер» предназначен в первую очередь для развития Северного морского пути, который связывает порты Северо-Восточной Азии и Северной Европы.

Напомним, Дмитрий Медведев ушел в отставку накануне, теперь он будет занимать должность заместителя председателя Совета Безопасности. В СМИ предполагают, что уже бывший премьер мог быть недоволен предложенной Путиным конституционной реформой.



